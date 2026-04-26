Durante una trasmissione televisiva, Paolo Condò ha analizzato le dichiarazioni del ministro dello Sport riguardo al caso Rocchi. Condò ha letto un messaggio inviato da Abodi in cui si affermava che la soluzione sarebbe stata affidare un commissario alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Secondo l’analista, queste parole confermerebbero che il governo avrebbe voluto procedere con il commissariamento della FIGC.

Condò legge il messaggio di Abodi: la soluzione è il commissario. Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha offerto una lettura politica netta delle dichiarazioni del ministro dello Sport Andrea Abodi sul caso Rocchi. Secondo Condò, dietro le parole del ministro si nasconde ben poco: la direzione è tracciata, e porta dritta al commissariamento. «Il governo, nella persona del ministro Abodi, non ha mai nascosto che la soluzione prediletta per andare incontro a questa grave crisi del nostro calcio non sia l’elezione di un presidente, Malagò, ma il ricorso a un commissario per riscrivere tutte quante le regole e ripartire da quello». È un passaggio che merita attenzione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Condò: “Le parole di Abodi confermano che il governo voleva il commissariamento della Figc”

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