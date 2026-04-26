Come se la sta cavando Silvia Salis a Genova

Silvia Salis, che fino a un anno fa non aveva alcuna esperienza politica, ora viene proposta come possibile candidata alla presidenza di un ente locale a Genova. La sua candidatura ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, considerando il suo percorso professionale e la recente introduzione nel panorama politico cittadino. La decisione finale e le eventuali conseguenze di questa proposta sono ancora da definire.

Fino a un anno fa non aveva mai fatto politica e ora viene proposta per la presidenza del Consiglio, ma come sindaca finora cosa ha fatto.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Come se la sta cavando Silvia Salis a Genova Sport e salute del cittadino, un investimento cruciale per la PA con Silvia Salis, Sindaca di Genova Notizie correlate Leggi anche: Silvia Salis si dice “disponibile” a sfidare Giorgia Meloni: la sindaca di Genova e l’idolatria del sé Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Come se la sta cavando Silvia Salis a Genova; La candidata Instagram - Appunti; Silvia Salis il nuovo volto politico prescelto dall' ordine neoliberale | presto potrebbe essere la figura chiave della politica italiana; Silvia Salis | il piano segreto che punta ai vertici dello Stato. Come se la sta cavando Silvia Salis a GenovaFino a un anno fa non aveva mai fatto politica e ora viene proposta per la presidenza del Consiglio, ma come sindaca finora cosa ha fatto? ilpost.it Silvia Salis Sindaca - facebook.com facebook A chi sminuisce, da destra o da sinistra, Silvia Salis guardando a come appare, la Sindaca risponde con i fatti: salario minimo, lotta al fianco degli operai Ilva, sostegno a Gaza, riconoscimento dei diritti dei figli di coppie omogenitoriali. x.com