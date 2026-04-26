Come se la sta cavando Silvia Salis a Genova

Da ilpost.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia Salis, che fino a un anno fa non aveva alcuna esperienza politica, ora viene proposta come possibile candidata alla presidenza di un ente locale a Genova. La sua candidatura ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, considerando il suo percorso professionale e la recente introduzione nel panorama politico cittadino. La decisione finale e le eventuali conseguenze di questa proposta sono ancora da definire.

Fino a un anno fa non aveva mai fatto politica e ora viene proposta per la presidenza del Consiglio, ma come sindaca finora cosa ha fatto.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Sport e salute del cittadino, un investimento cruciale per la PA con Silvia Salis, Sindaca di Genova

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