Pulire i pennelli da trucco è un compito che molte persone tendono a posticipare, anche perché richiede tempo e attenzione. Per semplificare questa operazione, sono disponibili dispositivi compatti e economici che permettono di rimuovere i residui di make-up in modo rapido e efficace. Questi strumenti, facilmente reperibili online o nei negozi di cosmetici, rappresentano una soluzione pratica per mantenere i pennelli puliti senza grandi sforzi.

Appassionate o meno di make up tutte lo sappiamo: i pennelli per il trucco si sporcano velocemente e pulirli è un’attività non solo noiosa, ma anche lunga, così tanto che spesso la rimandiamo per settimane. Tra fondotinta, correttori e polveri, le setole si riempiono di residui di prodotto difficili da eliminare. Una situazione che può diventare un problema, soprattutto perché rischia di rovinare il make up nuovo e di mettere a rischio la salute della pelle. Per fortuna oggi esistono dei piccoli dispositivi elettrici pensati proprio per semplificare tutto e ridurre i tempi. Costano pochissimo e promettono grandi risultati. Pulitore elettrico compatto Aurivee che lava e asciuga.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come pulire i pennelli sporchi di make up? La soluzione è un dispositivo mini (e low cost)

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