Collision 25.042026 Nobody want you here

Il 25 aprile 2026 si è tenuto l'evento Collision al Veterans Memorial Coliseum di Portland, Oregon, subito dopo lo spettacolo di Dynamite. La serata ha visto la partecipazione di numerosi atleti e pubblico, con momenti che sono stati catturati e condivisi sui social media. Non sono state segnalate interruzioni o incidenti significativi durante la manifestazione, che si è svolta senza particolari problemi.

Benvenuti all’analisi di Collision, registrato dopo Dynamite al Veterans Memorial Coliseum di Portland, Oregon. Una puntata che vede The Conglomeration difendere i titoli Trios contro la Don Callis Family, l’attesissima risposta degli FTR alla sfida di Adam Copeland e un main event tra il rinato Chris Jericho e The Demand. Lo show si apre nel backstage con The Conglomeration che taglia un breve promo sulla difesa titolata, quando arrivano Dax Harwood, Cash Wheeler e Stokely Hathaway (ora chiamato semplicemente “Stokely”) a sfotterli, garantendo che perderanno i titoli contro i loro cari amici della Don Callis Family. Parte la musica degli FTR, che si dirigono sul ring.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 25.04.2026 Nobody want you here URGENT: The 2026 UK Property CRASH is Here Notizie correlate Collision 11.04.2026 FratellanzaBenvenuti all’analisi di Collision, registrato al Rogers Place di Edmonton, Alberta, Canada. Collision 02.04.2026 Di giovedìBenvenuti all’analisi di Collision, andato in onda dal Canada Life Centre di Winnipeg, Manitoba, Canada.