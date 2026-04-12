Collision 11.042026 Fratellanza

La serata di Collision del 11 aprile 2026 si è svolta al Rogers Place di Edmonton, in Canada. Durante l’evento, sono stati assegnati due titoli, mentre è tornato in azione il gruppo Hurt Syndicate. Nel main event femminile sono stati affrontati diversi combattenti, in vista degli incontri previsti per il pay-per-view successivo. La serata ha visto anche la partecipazione di numerosi altri lottatori e match di varia durata.

Benvenuti all’analisi di Collision, registrato al Rogers Place di Edmonton, Alberta, Canada. Serata di vigilia per Dynasty con due titoli in palio, il ritorno in azione dell’Hurt Syndicate e un main event femminile che anticipa gli scontri del pay-per-view. Lo show si apre subito con il match per i titoli Trios, con i Dogs che fanno il loro ingresso seguiti dai campioni, questi ultimi accompagnati dal tema CMLL di Mistico. Gabe Kidd provoca Tony Schiavone al commento prima della campanella. AEW World Trios Championship Match: JetSpeed (Mike Bailey e Kevin Knight) e Mistico (c) vs. i Dogs (David Finlay, Gabe Kidd e Clark Connors) (3 5) I Dogs partono subito con un attacco a sorpresa, buttando Knight e Bailey giù dall’apron mentre Kidd aggredisce Mistico alle spalle.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 11.04.2026 Fratellanza Collision 02.04.2026 Di giovedìBenvenuti all’analisi di Collision, andato in onda dal Canada Life Centre di Winnipeg, Manitoba, Canada. Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa...