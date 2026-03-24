Claudio Marchisio ha espresso il suo parere sul referendum costituzionale, dichiarando che il suo voto sarà per il “NO”. La discussione politica riguardante questa consultazione popolare non ha coinvolto sportivi o calciatori in questa occasione. La posizione del ex calciatore si distingue nel dibattito pubblico, senza che altri esponenti del mondo dello sport abbiano preso posizione ufficiale.

La battaglia politica sul referendum costituzionale questa volta non ha arruolato calciatori e sportivi. La riforma della giustizia non era tema facilmente maneggiabile e nessun partito ha voluto puntare su un volto pop, preso magari dal mondo dello sport. Tanto meno gli atleti hanno pensato di schierarsi, almeno pubblicamente: pratica ormai in disuso. Tra i pochissimi ad esprimere la propria scelta, seppur a referendum già concluso, c’è stato Claudio Marchisio, “Il “ NO ” più bello della giornata”, ha scritto l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale in una storia su Instagram. Un inequivocabile festeggiamento per la vittoria del No al referendum, di fronte ai suoi 4,8 milioni di follower. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Claudio Marchisio si schiera sul referendum: “Il ‘NO’ più bello della giornata”

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