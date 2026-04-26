Nella città di Massa si è svolta la tradizionale gara di ciclismo dedicata alla Liberazione, con una partecipazione numerosa di atleti provenienti da diverse regioni. La competizione si è conclusa con la vittoria di Luca Gugnino, atleta proveniente da Piasco, che ha battuto in volata Martinez Groset e Ferraro. Gugnino ha così conquistato il primo posto, portando a casa il prestigioso Gran Premio.

È Luca Gugnino ad aggiudicarsi il Gran Premio Liberazione Città di Massa 2026, la tradizionale corsa ciclistica dedicata alla categoria Juniores e organizzata dall’Asd GS Turano, che anche per il proprio 50esimo anniversario ha offerto una corsa emozionante ai numerosi appassionati che hanno affollato le strade di Massa e Montignoso, i due comuni toccati dalla gara. Il diciassettenne piemontese, alfiere della Piasco, al termine di uno splendido ultimo strappo ha chiuso in volata davanti allo spagnolo Aitor Martinez Groset della Vangi e a Lorenzo Ferraro del Team Coratti, ottenendo il terzo successo stagionale. Come da pronostico, il percorso...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Città di Massa’ Grande successo per la competizione di Turano. Gugnino si porta a casa il Gran Premio della Liberazione. L’alfiere di Piasco davanti a Martinez Groset e Ferraro

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: ’Città di Massa’ Grande successo per la competizione di Turano. Gugnino si porta a casa il Gran Premio della Liberazione. L’alfiere di Piasco davanti a Martinez Groset e Ferraro; MASSA. TRIS DI GUGNINO NELLA CLASSICA DI MASSA, BATTUTO L'IBERICO MARTINEZ; Ucciso davanti al figlio, in migliaia ai funerali a Massa; Gafi-Fatf, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

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50' GP Liberazione - Città di Massa. La festa del gruppo organizzatore. - facebook.com facebook