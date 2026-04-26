Nel fine settimana, Citofonare Rai2 ha registrato il suo record stagionale. Il talk show mattutino trasmesso sulla seconda rete è stato condotto da Paola Perego e Paola Barale, che hanno portato avanti la puntata come di consueto. La trasmissione ha raggiunto un picco di ascolti rispetto alle precedenti edizioni di questa stagione.

Record stagionale per Citofonare Rai2, il talk show mattutino del weekend della Seconda Rete condotto da Paola Perego e Paola Barale. Nonostante il giorno festivo del 25 aprile e la nuova collocazione al sabato mattina, Citofonare Rai2 ha registrato il miglior risultato stagionale. Il programma, alla terza settimana nel nuovo orario, ha totalizzato 195.000 telespettatori e 3,50% di share nell’anteprima e 441.000 telespettatori con il 5,80% di share nel dato netto. Un successo che conferma la solidità del programma e il suo legame con il pubblico, nonostante una programmazione inedita e la giornata festiva. Con questi numeri, Citofonare Rai2 supera la media della rete e si conferma un prodotto vincente, capace di divertire e intrattenere il pubblico con la simpatia delle due conduttrici.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CITOFONARE RAI2: RECORD STAGIONALE PER PEREGO E BARALE NEL WEEKEND DI RAI2

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