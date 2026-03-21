Su Rai2, nel fine settimana, torna il programma Citofonare Rai2 con Paola Perego e Paola Barale che conducono insieme. La trasmissione propone un mix di interviste e incontri con diversi ospiti vip. La coppia di conduttrici, già nota al pubblico, anima il palinsesto del mezzogiorno con un appuntamento che si ripresenta dopo una pausa.

Citofonare Rai2 torna ad accendere il mezzogiorno del fine settimana della seconda rete Rai. Al timone la confermatissima Paola Perego e la new entry Paola Barale. Formula confermata dalla scorsa stagione con messa in onda però raddoppiata. La Tv di Stato ha infatti premiato il talk show mandandolo in onda il sabato e la domenica. Citofonare Rai2, nato nel 2021 per rivitalizzare la fascia del tardo mattino e del pranzo della domenica di Rai2, riprenderà la programmazione sabato 4 aprile 2026. La formula della trasmissione rimane invariata tra leggerezza e racconto dell’Italia con tanti vip che verranno accolti dalle tue splendide padrone di casa Perego e Barale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CITOFONARE RAI2: PEREGO-BARALE RIACCENDONO IL MEZZOGIORNO CON TANTI VIP

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