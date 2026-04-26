Ciclismo

Al Ristorante Montana, noto punto di ritrovo di piloti Ferrari e sportivi, alcuni giorni fa sono stati ospitati due ciclisti con un palmares rilevante, Vincenzo Nibali ed Elia Viviani. La visita è avvenuta su indicazione di un ex ciclista, Pippo Pozzato, e durante l’evento i due atleti hanno assaggiato il menù della Rossella. La presenza di personaggi di spicco del ciclismo ha attirato l’attenzione di appassionati e frequentatori del locale.

Il Ristorante Montana ha ospitato, oltre ad essere frequentato da tutti i piloti Ferrari, tanti sportivi e nei giorni scorsi hanno assaggiato il menù della Rossella due campioni di ciclismo con un grande palmares Vincenzo Nibali ed Elia Viviani su suggerimento di un altro ex Pippo Pozzato. Nibali che ha lasciato l’attività agonistica al termine della stagione 2022 dopo aver conquistato 54 vittorie tra le quali due classiche monumento Milano S,Remo e Lombardia è uno dei 7 ciclisti che si sono aggiudicati tre grandi giri Il Giro d’Italia 2013 e 2016, il Tour de France nel 2014 e la Vuelta nel 2010. Nibali che continua a pedalare regolarmente sulle strade svizzere a Lugano è attualmente consulente del Team Q36,5 Pro Cycling e dell’RCS Sport ed è uno dei probabili candidati a sostituire Mauro Vegni alla direzione del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo Vuelta ciclista a Asturias - Tercera etapa Notizie correlate Ciclismo, la bella notizia: una scuola di ciclismo a CastelfiorentinoCastelfiorentino (Firenze), 24 febbraio 2025 – Che splendida notizia quella che arriva da Castelfiorentino cittadina della Valdelsa in provincia di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pellizzari impresa da leader al TotA, 13 anni dopo Nibali; Nibali: Il chilometro della Red Bull può decidere il Giro d’Italia; Pellizzari formato Nibali; Pellizzari vola in salita, il Tour of the Alps e suo: l’ultimo italiano a vincerlo era stato Nibali. Ciclismo, i dati di Pellizzari sulla salita di Nobls Montoppio: oltre 1800 di VAMIn questo tratto, il corridore della RedBull ha espresso una VAM di 1838. Questo dato si riferisce ai metri di dislivello che un corridore può superare in uno sforzo di un'ora, ed è un parametro che ... it.blastingnews.com Pellizzari formato NibaliAltro che difesa, Giulio attacca: domina l’ultima tappa e fa sua la corsa. «Lo scopo era migliorare in salita in funzione Giro: missione compiuta» ... tuttosport.com Ricordate la volata della Liegi Bastogne Liegi femminile di un anno fa Kimberley Le Court Pienaar è diventata la prima ciclista africana nella storia a vincere una "Monumento" del ciclismo, sia tra le donne che tra gli uomini Anche quest’anno non x.com L'ora del Ciclismo. Arcane · Paint The Town Blue (Wavedash Remix). FAST. CLEAN. FINISHED. Giovanni Bosio takes the Junior win with a perfect race execution No hesitation. No extras. Just speed when it mattered most. #mountainbike #mtb #IBC2 - facebook.com facebook