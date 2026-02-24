Ciclismo la bella notizia | una scuola di ciclismo a Castelfiorentino

Kristian Sbaragli ha deciso di aprire una scuola di ciclismo a Castelfiorentino dopo aver terminato la carriera da professionista alla fine dello scorso anno. La sua iniziativa mira a coinvolgere i giovani del territorio e a promuovere lo sport tra i più piccoli. La scelta di questa località si lega anche alla presenza di molte strade adatte all’allenamento e alla crescita dei giovani ciclisti. La scuola si prepara ad accogliere i primi iscritti nelle prossime settimane.

Castelfiorentino (Firenze), 24 febbraio 2025 – Che splendida notizia quella che arriva da Castelfiorentino cittadina della Valdelsa in provincia di Firenze, grazie all’encomiabile lavoro dell’ex professionista Kristian Sbaragli, che ha lasciato l’attività come atleta a fine 2025. Grazie a lui, agli sportivi, agli amici, agli sponsor e alla vicinanza dell’Amministrazione comunale con la sindaca Francesca Giannì, è stata costituita una scuola di ciclismo e sono già 12 ad oggi coloro che fanno parte della S.C. Castelfiorentino. Spieghiamo l’antefatto. La società da molti anni in attività era ormai costretta per la mancanza di atleti a cessare l’attività. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Viviani: "Una bella nidiata per il nostro ciclismo. E Ganna e Milan sono già forti"Elia Viviani, dopo aver concluso con successo la sua carriera agonistica, si prepara a intraprendere nuove sfide nel mondo del ciclismo.

Ciclismo: Simon Yates si ritira dal ciclismo con effetto immediatoSimon Yates, ciclista britannico vincitore del Giro d'Italia 2025 e della Vuelta del 2018, ha annunciato il suo ritiro immediato dal professionismo.

