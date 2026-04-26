Chivu scherza in tv sul rigore contro l'Inter a Torino | Mi mancavano gli occhiali non ho visto

Durante una trasmissione televisiva, l'allenatore di una squadra di calcio ha commentato con ironia un episodio accaduto durante una partita precedente. Ha scherzato sulla decisione arbitrale riguardante un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa, spiegando di non aver visto bene l'azione perché avrebbe dimenticato gli occhiali. Ha evitato di commentare direttamente la decisione dell'arbitro, senza fare dichiarazioni polemiche.

Il tecnico dell'Inter, Chivu, evita commenti polemici per il penalty assegnato ai granata sul tocco di braccio di Carlos Augusto, vicinissimo a Zapata. Perché l'arbitro Mariani l'ha concesso: "Non parlo di arbitri e delle loro decisioni".🔗 Leggi su Fanpage.it

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