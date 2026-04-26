Chiude il casello di Colleferro Ecco quando

Autostrade per l’Italia ha annunciato la chiusura del casello di Colleferro sulla Milano-Napoli. La chiusura interesserà sia l’uscita sia l’entrata del tratto e avverrà nei prossimi giorni. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali dell’ente gestore, senza indicare eventuali motivazioni o tempi di riapertura. La decisione riguarda tutto il traffico in transito sulla tratta interessata.

Chiude il casello di Colleferro sulla Milano-Napoli. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura dell'uscita e dell'entrata di Colleferro da qui a pochi giorni. Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Chiude il casello di Ferentino: ecco quandoChiude il casello autostradale di Ferentino, per permettere i lavori di manutenzione periodici. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Autostrada A1, per lavori di manutenzione chiude il casello di Frosinone in direzione Napoli; Lavori alle barriere di sicurezza: chiude in uscita il casello di Cesena nord; Lavori sui cavalcavia dell'Autosole: il casello di Modena Sud chiude per tre notti; Lavori notturni in autostrada, chiude il tratto dell'A14 tra Vasto nord e Val di Sangro. A14, lavori per sistemare i danni causati da un incidente: chiude per 5 ore il casello di San Benedetto. Ecco quandoANCONA - Chiusa per cinque ore, di notte, il casello di San Benedetto. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23 ... corriereadriatico.it Autostrada A4 Bergamo, chiude per una notte il tratto Bergamo-Capriate. Stop anche al casello di SeriateIn arrivo una notte complicata per chi usa l'autostrada. Per lavori di posa cavi, dalla mezzanotte alle 5 di martedì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Capriate, verso Milano. I c ... bergamo.corriere.it Il dollaro canadese chiude la settimana stabile contro il dollaro USA, mostrando resilienza nonostante le tensioni geopolitiche e le oscillazioni del petrolio. Attesa per le decisioni della Bank of Canada il 29 aprile - facebook.com facebook Gardone chiude la regular season con la settima sconfitta consecutiva x.com