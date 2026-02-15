Chiude il casello di Ferentino | ecco quando

Il casello di Ferentino chiude per lavori di manutenzione programmata, causando disagi ai pendolari locali. La chiusura è prevista nei prossimi giorni e mira a garantire la sicurezza e l’efficienza dell’autostrada. Durante i lavori, gli automobilisti dovranno utilizzare percorsi alternativi per uscire e entrare in autostrada.

Chiude il casello autostradale di Ferentino, per permettere i lavori di manutenzione periodici. Nuova chiusura programmata, infatti, per lo svincolo ciociaro, nei prossimi giorni. Come annunciato proprio da Autostrade per l'Italia, il casello chiuderà la notte tra lunedì 16 febbraio e martedì 17. Lo svincolo di Ferentino sulla A1 Roma-Napoli, sarà chiuso per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Non sarà possibile accedere al casello, in entrata, dalle 22 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 febbraio. Dunque, svincolo interdetto in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Anagni, o, per chi proviene da più a sud, si può optare per il casello di Frosinone.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it A1 Milano-Napoli, chiusura del casello di Ferentino tra il 29 e il 30 dicembre Domani a Ferentino il lancio della CER industriale di Ferentino e Morolo Domani a Ferentino si terrà il lancio ufficiale della Comunità di Energie Rinnovabili (CER) industriale, una nuova iniziativa dedicata alla produzione e condivisione di energia pulita tra le aziende di Ferentino e Morolo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità: Chiude il casello di Ferentino: ecco quando; Lavori sulla A 14. Chiude per una notte il casello di Lanciano; A1 Milano-Napoli, chiuso per alcune ore il casello di Frosinone. Tutte le informazioni; Autostrada A4, chiudono i caselli di Dalmine e Seriate per una notte. Lavori sulla A 14. Chiude per una notte il casello di LancianoIl provvedimento scatterà precisamente alle ore 22 di giovedì 12 febbraio e resterà in vigore fino alle ore 06 del mattino seguente, venerdì 13 febbraio. Durante questa fascia oraria notturna, il ... abruzzolive.tv Chiude il casello di Ferentino: ecco quandoPer consentire alcuni lavori di ispezione e manutenzione del cavalcavia Strada comunale della Mola, sarà chiuso per una notte il casello autostradale di Ferentino. La chiusura interesserà solamente ... ciociariaoggi.it Lavori sulla A 14. Chiude per una notte il casello di Lanciano #abruzzo #cronaca facebook