Chiude il casello di Colleferro Ecco quando
Autostrade per l'Italia ha annunciato la chiusura del casello di Colleferro sulla Milano-Napoli, prevista nei prossimi giorni. La decisione riguarda sia l’uscita che l’entrata di questa struttura autostradale. La comunicazione ufficiale informa che la chiusura avverrà in un arco di tempo ravvicinato, senza specificare esattamente le date. La modifica influenzerà il traffico sulla tratta interessata.
Chiude il casello di Colleferro sulla Milano-Napoli. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura dell'uscita e dell'entrata di Colleferro da qui a pochi giorni. Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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