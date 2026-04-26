Chieti cimitero pieno | revocate le concessioni inutilizzate

Il Comune di Chieti ha deciso di revocare le concessioni dei loculi vuoti nel cimitero di Sant'Anna, a causa della saturazione degli spazi disponibili. La decisione arriva mentre i lavori di ampliamento presso il cimitero di Santa Filomena sono stati sospesi, contribuendo alla mancanza di nuovi posti per le sepolture. Attualmente, molte concessioni non sono più attive e sono state quindi eliminate per far spazio alle nuove sepolture.

? Cosa sapere Il Comune di Chieti revoca le concessioni dei loculi vuoti nel cimitero di Sant'Anna.. Il blocco dei lavori a Santa Filomena causa la saturazione degli spazi per le sepolture.. Il Comune di Chieti ha disposto la revoca delle concessioni perpetue per i loculi del cimitero di Sant’Anna dove non sono avvenute sepolture dopo il 1975, a causa della mancanza di spazi per le nuove salme. La decisione è stata formalizzata con un provvedimento datato 23 aprile, che mette in luce l’estrema difficoltà dell’amministrazione nel garantire il fabbisogno dei cittadini. Il problema nasce dal fatto che i lavori per la realizzazione del nuovo cimitero di Santa Filomena non stanno procedendo, lasciando il cimitero di Sant’Anna in una condizione di saturazione quasi totale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, cimitero pieno: revocate le concessioni inutilizzate Notizie correlate Ancora emergenza loculi al cimitero di Chieti, revocate le concessioni perpetue assegnate prima del 1975Con i lavori del nuovo cimitero di Santa Filomena che non avanzano, l'emergenza spazio in quello di Sant'Anna si fa sempre più urgente. Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini...