Dopo la partita terminata con un pareggio tra Juventus Next Gen e Bra, Claudio Chiellini, responsabile dell’area giovani della società, ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare, ha affrontato il tema delle critiche rivolte al progetto dell’Under 23, sottolineando che si tratta di un argomento molto discusso dopo l’eliminazione della nazionale italiana. Le sue parole sono arrivate a margine dell’ultimo incontro della stagione regolare.

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© Calcionews24.com - Chiellini dice tutto: «Dopo l’eliminazione dell’Italia, si è parlato tanto, a volte sottolineando che il progetto dell’Under 23 non serve al calcio italiano. Vi spiego»

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