Chiede la restituzione dei regali per il matrimonio annullato | era ancora sposato e deve pagare i danni per stalking

Un uomo che aveva promesso il matrimonio mentre era ancora legalmente sposato con un'altra donna si rifiuta di restituire i regali ricevuti per il matrimonio annullato. La vicenda si complica ulteriormente perché deve anche rispondere di un procedimento per stalking. La richiesta di restituzione dei regali è stata rigettata, e la situazione legale si basa su questi fatti.

Niente restituzione dei regali per un uomo che prometteva le nozze mentre era ancora legalmente sposato con un'altra donna. Oltre al danno, la beffa: dovrà risarcire l'ex per stalking.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Delta del Niger, il disastro petrolifero mai risanato, «Shell deve pagare i danni»Ritorno in Nigeria 30 anni dopo Gli effetti del devastante disastro ecologico del 2008 si fanno ancora sentire. La Procura di Milano chiede il processo per Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex Sophie CodegoniLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chiede la restituzione dei doni per le nozze sfumate ma era sposato e paga i danni morali; Otto capolavori del Crivelli trafugati a Camerino: il Comune chiede la restituzione; INPS CHIEDE OLTRE 58 MILA EURO PER L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, IL TRIBUNALE DI MESSINA ANNULLA TUTTO: NESSUNA RESTITUZIONE SE IL PERCETTORE È IN BUONA FEDE; Moscati, all’ex dg Pizzuti accusa di danno erariale: la Corte dei Conti chiede la restituzione di oltre 380mila euro. Chiede la restituzione dei regali per il matrimonio annullato: era ancora sposato e deve pagare i danni per stalkingNiente restituzione dei regali per un uomo che prometteva le nozze mentre era ancora legalmente sposato con un’altra donna. Oltre al danno, la beffa: dovrà risarcire l’ex per stalking. 0€ per 14 ... fanpage.it Chiede la restituzione dei doni per le nozze sfumate ma era sposato e paga i danni moraliChiedeva alla ex la restituzione dei regali fatti in vista delle nozze, ma era già sposato e deve risarcire 14 mila euro per i danni morali alla donna ... msn.com Vaciago chiede chiarezza totale 'Sembra nuova Calciopoli' - facebook.com facebook Caso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede una relazione immediata a quella FIGC guidata da Giuseppe Chinè. Intanto l'AIA ha convocato un Consiglio Nazionale «per assumere i provvedimenti conseguenti» x.com