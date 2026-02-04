adinolfi attacca tina cipollari e rivela i retroscena sul grande fratello vip

Mario Adinolfi ha fatto recentemente notizia per le sue parole contro Tina Cipollari. Durante un’intervista, ha infatti rivelato di essere stato contattato per partecipare al Grande Fratello Vip, anche se alla fine non ci ha preso parte. La sua presenza nel mondo dello spettacolo continua a far parlare di sé, tra attacchi e retroscena mai svelati prima.

Mario Adinolfi, protagonista discusso dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha confermato di essere stato contattato per partecipare al Grande Fratello Vip. Durante un’intervista nel format Casa Lollo, il fondatore de Il Popolo della Famiglia ha rivelato dettagli interessanti sui retroscena televisivi che lo riguardano, senza risparmiare qualche stoccata ai colleghi del mondo dello spettacolo. La conferma sul Grande Fratello Vip. Ospite di Lorenzo Pugnaloni, Adinolfi ha finalmente chiarito i rumor che circolavano da tempo sul suo possibile ingresso nella casa più spiata d’Italia. “È noto, l’hanno scritto anche alcuni giornali che ero tra i papabili per il Grande Fratello Vip, almeno per la prima rosa di nomi”, ha dichiarato l’ex deputato del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Mario Adinolfi è stato chiamato a partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello 2024 sta pensando di portare Tina Cipollari come opinionista.

