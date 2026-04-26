Da alcuni mesi, Michelle Hunziker e Giulio Berruti vengono spesso fotografati insieme durante vacanze e spostamenti tra Milano e Roma. La loro presenza pubblica si accompagna a momenti di quotidianità condivisa, lontano dai riflettori, che confermano una relazione in crescita. Giulio Berruti, noto come medico e chirurgo, è stato avvistato più volte in compagnia della conduttrice, alimentando le speculazioni sulla natura del loro rapporto.

Da mesi ormai Michelle Hunziker e il Giulio Berruti vengono immortalati insieme in momenti che parlano da soli: vacanze condivise, spostamenti continui tra Milano e Roma, giornate trascorse lontano dai riflettori e una complicità che sembra consolidarsi di settimana in settimana. La loro storia sarebbe iniziata lo scorso dicembre e, da allora, il legame non avrebbe fatto che rafforzarsi. Nessuna conferma pubblica, nessuna intervista esclusiva, ma una serie di gesti che sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. I sorrisi, gli sguardi, la naturalezza con cui si muovono insieme restituiscono l’immagine di una coppia serena, affiatata e ormai ben oltre la fase iniziale di un semplice flirt.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo fidanzato (bello e famoso) di Michelle Hunziker, il dottore e chirurgo Giulio Berruti: quando è nata la loro storia

Notizie correlate

Leggi anche: Giulio Berruti con Michelle Hunziker: la "reazione" della ex Maria Elena Boschi (che ha un nuovo fidanzato)

Leggi anche: Michelle Hunziker registra il nuovo programma, ad aspettarla c’è Giulio Berruti

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: In 10 punti: Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker | blue News; Michelle Hunziker e Giulio Berruti uniti anche dal business. L’ultimo romantico gesto; Hunziker e Berruti, la storia si fa seria: Un affare di cuore e business. E le foto raccontano il romantico gesto di lui; Fuga d'amore: Michelle Hunziker sul lago di Como con Giulio Berruti.

Chi è Giulio Berruti, nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? | Possibile affare di cuore e businessGiulio Berruti è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Dalla vacanza in Marocco al bacio a Linate ... ilsussidiario.net

In 10 punti Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle HunzikerMichelle Hunziker si è mostrata innamorata a Marrakech durante la Pasqua, con Giulio Berruti al suo fianco. L'italiano non è solo un attore, ma anche un dentista, un imprenditore e un modello. Ecco sp ... bluewin.ch

Pronti per scoprire i retroscena di #TIMBattitiLive Spring Michelle Hunziker e Alvin vi aspettano oggi a #Verissimo - facebook.com facebook