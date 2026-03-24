Michelle Hunziker registra il nuovo programma ad aspettarla c’è Giulio Berruti

Da dilei.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michelle Hunziker sta registrando un nuovo programma televisivo, mentre sono state scattate fotografie che mostrano lei e Giulio Berruti insieme senza nascondersi. I due sono stati associati da voci di gossip, e le immagini confermano la loro frequentazione. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte di entrambi.

Tutto vero: Michelle Hunziker e Giulio Berruti si frequentano. Dopo i primi rumors arrivano le foto dei due insieme che non si nascondono più. I paparazzi hanno sorpreso la nuova coppia dietro le quinte di Battiti Live Spring, il nuovo programma Mediaset che la showgirl svizzera ha registrato lo scorso fine settimana a Ferrara. Le prime foto di Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme. Le prime immagini di Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono state pubblicate dal settimanale Chi. Come racconta la rivista la conduttrice e l’attore e medico estetico sono stati immortalati dietro le quinte di Battiti Live Spring, spin off musicale del più noto Battiti Live. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Michelle Hunziker registra il nuovo programma, ad aspettarla c’è Giulio Berruti

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