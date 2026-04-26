A 79 anni, la cantante e attrice ha scoperto di essere nonna da circa quindici anni. La notizia è stata resa pubblica di recente, rivelando che la nipote segreta è parte della sua famiglia da tempo, senza che lei ne fosse a conoscenza. La scoperta è avvenuta attraverso una conversazione con un familiare, che le ha confermato la presenza di questa nipote, nata da un suo parente.

Nella stessa intervista, la madre della bambina racconta che la cantante l’avrebbe contattata per avere conferma della vicenda. «Mi ha chiesto se fosse vero, e allora ho dovuto ammetterlo», racconta. Sempre secondo la sua versione, Elijah Blue Allman avrebbe già fatto riferimento all’esistenza della figlia nel 2021, in circostanze drammatiche, durante un’overdose, senza però essere preso sul serio. «Quando ha saputo la notizia, è rimasta senza parole», aggiunge Kayti Edwards. Il musicista, da parte sua, sarebbe stato informato della gravidanza fin dall’inizio, senza però riconoscere ufficialmente la paternità. «Passava ogni due o tre anni, ma si limitava a dire ciao», sostiene lei.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cher ha scoperto di avere una nipote segreta

Cher Was a Grandma for 15 YEARS… And Didn’t Know

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