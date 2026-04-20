Recentemente, Cher ha scoperto di essere diventata nonna, una notizia che le è stata comunicata dopo 15 anni. La nipote segreta, di cui non si conosce il nome, è entrata nella sua vita senza preavviso. L’artista ha condiviso questa novità solo di recente, rivelando il cambiamento familiare inatteso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla famiglia o alle circostanze di questa nuova nascita.

La realtà trova sempre il modo di sorprenderci. Da oggi lo sa anche Cher, che nelle ultime settimane si è ritrovata davanti a una notizia che nessuno si aspettava – nemmeno lei: è diventata nonna. L’icona della musica ha infatti scoperto solo da pochi giorni di avere una nipote adolescente, un legame familiare rimasto a lungo sconosciuto e che oggi riporta alla luce equilibri delicati e conti in sospeso con il figlio Elijah. Cher è nonna (ma lei non lo sapeva). A raccontare la vicenda è Kayti Edwards, ex modella oggi lontana dai riflettori, che sostiene di essere la madre della nipote di Cher, la quindicenne Ever. La giovane sarebbe infatti nata nel 2010 da un breve legame con Elijah Blue Allman, figlio della cantante.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cher diventa nonna a sorpresa: la nipote segreta spunta dopo 15 anni

Pharaoh Queen Hatshepsut: HER STORY (FULL DOCUMENTARY) Ancient Egypt's Greatest Female Ruler

Notizie correlate

Dietro le quinte della vita di Cher: c’è una nipote segreta?Dietro le quinte della vita di Cher: c’è una nipote segreta? La celebre icona pop si ritrova al centro di una rivelazione familiare sconvolgente che...

Chi è la nonna influencer Licia Fertz e la svolta della vita con il nipote Emanuele: “Dopo la morte di mio marito mi stavo spegnendo”Scrittrice, opinionista e modella, Licia Fertz insieme al suo inseparabile nipote Emanuele Usai che la accompagna ovunque, sia sul web sia nella vita...

Tutti gli aggiornamenti

Dopo anni di mistero, Cher scopre di essere nonna: chi è la nipote 15enneUna nipote segreta per 15 anni: la scoperta improvvisa che cambia la vita di Cher e riapre le dinamiche familiari tra verità nascoste e riconciliazioni inattese. notizie.it

Cher scopre di essere nonna di Ever | Chi è la nipote di 15 anni e perché è stata tenuta segretaCher scopre di essere incinta di Ever, una ragazza di 15 anni: ecco chi è la nipote della cantante e perché è stata tenuta segreta. ilsussidiario.net