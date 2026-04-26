Calum McFarlane ha espresso il suo sollievo dopo la vittoria del Chelsea contro il Leeds United nella semifinale di FA Cup, giocata a Wembley e conclusa con un risultato di 1-0. La sfida si è svolta domenica, e l’esito ha permesso ai Blues di accedere alla finale della competizione. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals, che ha riportato le reazioni post-partita.

2026-04-26 19:15:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il sollievo è stata l’emozione più grande per Calum McFarlane dopo che il Chelsea ha battuto il Leeds United 1-0 nella semifinale di FA Cup di domenica a Wembley. Lo scontro ai quarti ha segnato la prima partita del secondo periodo di McFarlane come capo ad interim dopo il licenziamento di Liam Rosenior mercoledì. Il Chelsea è migliorato notevolmente rispetto all’ultima partita sotto la guida di Rosenior, una triste sconfitta per 3-0 contro Brighton e Hove Albion, e il colpo di testa di Enzo Fernandez nel primo tempo ha risolto il pareggio. La prestazione del Leeds nel secondo tempo è stata nettamente migliore di quella del primo tempo, ma la squadra di Daniel Farke raramente ha minacciato Robert Sanchez nella porta del Chelsea.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea: McFarlane sollevato dalla vittoria in semifinale di FA Cup

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