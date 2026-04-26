Chelsea-Leeds | commenti aggiornamenti gol e statistiche per la semifinale di FA Cup

Oggi si gioca la semifinale di FA Cup tra Chelsea e Leeds, con Calum McFarlane che guida temporaneamente il team dopo aver assunto il ruolo ad interim. La partita si svolge a Wembley e rappresenta un passaggio importante nel torneo. Durante l’incontro vengono commentati e aggiornati i gol e le statistiche, offrendo un quadro completo di quanto accade sul campo. La sfida è seguita da vicino dagli appassionati di calcio.

2026-04-26 15:30:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Calum McFarlane inizia il suo secondo periodo alla guida ad interim del Chelsea questo pomeriggio quando affronteranno il Leeds nelle semifinali della FA Cup a Wembley. McFarlane ha preso le redini della squadra dopo l’esonero di Liam Rosenior a metà settimana, il giorno dopo la caotica sconfitta per 3-0 in casa del Brighton. Dovrà risollevare lo spirito di quello che sembra un gruppo di giocatori demoralizzato per una partita contro una squadra del Leeds che non è ancora fuori dalla lotta per la retrocessione in fondo alla Premier League dopo le vittorie di questo fine settimana per Nottingham Forest, West Ham e Tottenham.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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