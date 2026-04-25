Chelsea-Leeds semifinale FA Cup 26-04-2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Chelsea ha annunciato l’esonero dell’allenatore Liam pochi giorni prima della semifinale di FA Cup contro il Leeds, in programma il 26 aprile 2026 alle 16:00. La squadra ha già comunicato le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker per l’incontro. La decisione è arrivata in un momento di tensione tra i vertici del club e lo staff tecnico, mentre l’attenzione si concentra sulla partita e sui possibili pronostici.

Meglio tardi che mai penseranno molti a proposito della decisione del Chelsea di esonerare Liam Rosenior, ma dopo l’ennesima figuraccia a Brighton, dove ha rimediato la quinta sconfitta consecutiva in Premier League senza segnare, concretizzando la peggior serie negativa dei Blues nella massima serie negli ultimi 114 anni, non c’era altro da fare. Il club. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chelsea-Leeds (semifinale FA Cup, 26-04-2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leggi anche: Chelsea-Port Vale (FA Cup, 04-04-2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronostici Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Semifinale | Chelsea - Leeds United in Diretta Streaming | DAZN IT; FA Cup, Chelsea - Leeds: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Chelsea-Leeds di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; FA Cup - Chelsea-Leeds, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Dove vedere Chelsea-Leeds di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioniTutte info su Chelsea-Leeds, semifinale della FA Cup 2025/2026, incluse quelle riguardanti canale tv, formazioni e diretta streaming. goal.com Pronostico Chelsea-Leeds: il sorriso nel caosChelsea-Leeds è una la semifinale di Fa Cup: pronostico, formazioni e dove vederla in tv e in streaming Una settimana clamorosa quella del Chelsea, che dopo aver fatto firmare un contratto fino al 30 ... ilveggente.it |Manchester City sun tabbatar da zuwa wasan karshe na FA Cup! Za su fafata da Chelsea ko Leeds United a wasan karshe. #FACup #ManCity #MCFC #KwallonKafa - facebook.com facebook Manchester City in finale di FA Cup! I Citizens rimontano l'iniziale gol del Southampton con Azaz e andranno a giocarsi il trofeo contro una tra Chelsea e Leeds Decisivi Doku e Nico Gonzalez per la rimonta della squadra di Guardiola #Tuttosport #Manc x.com