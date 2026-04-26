Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 26 aprile 2026

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 26 aprile 2026. Questa sera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 26 aprile, di Che tempo che fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Ospite della puntata, la sindaca di Genova, Silvia Salis. Luciana Littizzetto, autrice del romanzo Il tempo del la la la, eccezionalmente per questo appuntamento sarà ospite del collega Fabio Fazio.🔗 Leggi su Tpi.it

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