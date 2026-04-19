Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 19 aprile 2026

Questa sera va in onda una nuova puntata del programma televisivo. Tra gli ospiti ci sono personaggi noti del mondo dello spettacolo e della cultura, pronti a confrontarsi su vari temi. La trasmissione, condotta come di consueto, prevede interviste e approfondimenti su eventi di attualità. La puntata sarà trasmessa in prima serata su un canale nazionale e può essere seguita anche in streaming online.

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 aprile 2026. Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 19 aprile, di Che tempo che fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Il nuovo appuntamento con “Che tempo che fa” prevede, tra gli ospiti, l’ex premier e attuale presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che presenterà il suo libro “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”.🔗 Leggi su Tpi.it

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