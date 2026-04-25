Nel nuovo film biografico dedicato a Michael Jackson, l’attenzione si concentra sulla passione dell’artista per gli animali, con scene che mostrano un lama, una giraffa e un serpente, tra gli altri. La pellicola utilizza la tecnologia CGI per rappresentare un animale in particolare, lo Chimpanzee di Michael Jackson Bubbles, ora assente dal mondo reale. La scelta di questa tecnica permette di ricreare fedelmente l’animale e di inserirlo nel racconto senza problemi di conservazione o di logistica.

L’amore di Michael Jackson per gli animali è al centro del nuovo film biografico Michael. Un lama, una giraffa, un serpente: questi sono alcuni degli animali esotici che Michael sin da bambino predilige e che da grande acquisterà per sè. Li salva da laboratori deprorevoli che conducono aggressivi esperimenti su animali vivi. Li salva da traffici illegali e li porta a casa. “Non sono animali, sono amici” dice nel film biopic di Antonie Fuqua. Così scopriamo il lato umanissimo della pop star. Un animali su tutti ha rubato però il cuore del pubblico, lo chimpanzee Bubbles. Il Re del Pop la porta con sè ovunque e la veste con colorate salopette. Ma dove si trova adesso Bubbles? e perchè nel film è stato realizzato in CGI? Il mondo di Michael.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lo Chimpanzee di Michael Jackson Bubbles è la star del film biopic. Dove si trova ora e perché è stata realizzata in CGI?

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