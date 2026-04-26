Cerano il Cobas proclama lo sciopero | Subito il rientro dei tre lavoratori licenziati
Il sindacato Cobas ha annunciato uno sciopero di 24 ore alla centrale Enel di Cerano, previsto per martedì 28 aprile, coinvolgendo tutti i lavoratori delle aziende appaltatrici. La decisione arriva in seguito allo stato di agitazione dichiarato dal sindacato, che chiede il rientro immediato di tre lavoratori licenziati. La mobilitazione interessa tutto il personale presente nella struttura e si svolge senza indicazioni di altre azioni o manifestazioni.
Stato di agitazione e sciopero per l’intera giornata di martedì 28 aprile alla centrale Enel di Cerano, dove il sindacato Cobas ha proclamato una mobilitazione che coinvolge tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici. Al centro della protesta, la richiesta di reintegro per i tre dipendenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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