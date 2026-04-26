Cecilia e Davide l' arte di essere una coppia

Cecilia Canziani, curatrice del Padiglione Italia alla 61ª Edizione della Biennale di Venezia, e Davide Ferri, critico e direttore artistico, sono coinvolti in un dialogo sulle loro prospettive nel mondo dell’arte. Entrambi hanno partecipato alla mostra veneziana e condividono esperienze e punti di vista legati alla curatela e alla critica. La loro collaborazione si inserisce in un contesto di confronto tra professionisti del settore artistico.

Questo articolo è stato pubblicato sull'allegato Air del n. 18 di Vanity Fair A distanza di pochi mesi, ora le luci stanno illuminando soprattutto lei, Cecilia Canziani, storica dell’arte, curatrice del Padiglione Italia alla 61esima edizione della Biennale di Venezia, che quest’anno apre i battenti il 9 maggio e continua fino al 22 settembre: «Quando è arrivata la proposta è stata un’emozione enorme. Ho cercato di affrontarla pensando prima di tutto alle mie relazioni, quelle costruite negli anni: l’arte è fatta molto anche di rapporti di affetto e di scambio ed è per questo che ho coinvolto l’artista Chiara Camoni per questo progetto che abbiamo intitolato “Con te con tutto”, una chiamata al raduno e alla collaborazione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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