A cavallo tra le due squadre, una sfida che potrebbe cambiare il destino di molti giocatori. Dopo circa tre anni, si torna a disputare una partita che definisce un passaggio cruciale, con l’obiettivo di conquistare un posto tra i cadetti. La partita si gioca in 90 minuti e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, che vedono questa sfida come un passo decisivo per il futuro.

di Matteo Marzotti Alzi la mano chi sperava dopo poco più di tre anni di ritrovarsi in così breve tempo a lottare per un traguardo che dalle parti del Comunale manca da quasi 20 anni. Gli ottimisti non mancano, ma forse la percentuale sarebbe stata sotto la doppia cifra pensando agli oltre 6.500 spettatori che il 16 aprile del 2023 videro Settembrini e compagni andare sotto e poi ribaltare la Pianese. Fu la perfetta conclusione del cammino intrapreso dalla truppa di Paolo Indiani che poi, scherzo del destino oppure no, il ritorno in Lega Pro (serie C, o terza serie che dir si voglia) arrivò alla vigilia di una data che fino a quel momento aveva significato e continua solo a ricordare quanto è stata difficile la storia del Cavallino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cavallino, 90 minuti per tornare tra i cadetti. È la partita che vale una generazione

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