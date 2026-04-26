Caso arbitri il retroscena de ‘La Verità’ | alcuni club potrebbero chiedere lo spostamento dell’indagine da Milano a Roma Svelato il motivo

Secondo quanto riportato da ‘La Verità’, alcuni club stanno considerando di chiedere il trasferimento dell’indagine sugli arbitri da Milano a Roma. La decisione potrebbe essere influenzata da una nota del capo della Procura milanese, che sarebbe considerata favorevole a una posizione fede nerazzurra. La questione riguarda le modalità e i luoghi in cui si svolgeranno le prossime fasi dell’indagine.

di Francesco Spagnolo Caso arbitri, la nota fede nerazzurra del capo della Procura di Milano potrebbe portare alcuni club a chiedere il trasferimento dell’indagine. Il mondo del calcio italiano è nuovamente scosso da un terremoto giudiziario che rischia di riscrivere la storia recente del campionato. L’edizione odierna de La Verità pone i riflettori sul caso arbitri, una vicenda che vede al centro il designatore della CAN, Gianluca Rocchi, accusato di aver gestito le direzioni di gara secondo logiche di gradimento esterne, in particolare verso il club nerazzurro. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il fulcro del caso arbitri risiederebbe in una presunta gestione pilotata delle designazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caso arbitri, il retroscena de ‘La Verità’: alcuni club potrebbero chiedere lo spostamento dell’indagine da Milano a Roma. Svelato il motivo Notizie correlate Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da RomanoIcardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester... Sancho Juventus, dietrofront spiegato: ecco il motivo del no bianconero all’inglese! Retroscena svelatoSancho Juventus, dietrofront spiegato: ecco il motivo del no bianconero all’inglese! Retroscena svelato Mercato Torino, che obiettivo per l’estate:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gattuso e il flop dell'Italia, il retroscena dell'amico Rakitic: Non ho ancora avuto il coraggio di sentirlo; De Vrij non convocato per Inter-Como: il retroscena dietro la scelta di Chivu; Morte Manninger, l'agghiacciante retroscena sulle modalità dell'incidente; Rocchi indagato, Il clamoroso retroscena anticipato 4 mesi fa – VIDEO. Retroscena Rocchi, il messaggio inviato ai suoi ragazzi nel pieno della buferaSe il designatore non si fosse autosospeso ci sarebbero state dimissioni: tutto il racconto di quanto accaduto nelle ultime ore ... corrieredellosport.it La giornata più lunga di Rocchi: la difesa, la famiglia, l'autosospensione. Poi esce dalla chat degli arbitriDoveva andare a valutare il fischietto di Cesena-Samp, poi la ricezione dell'avviso di garanzia e le prime parole ... gazzetta.it Caso arbitri Spunta un clamoroso retroscena - facebook.com facebook Dieci domande e 10 risposte per fare chiarezza sul caso di Rocchi indagato dalla Procura: le prove che i magistrati hanno in mano e i pericoli di un possibile coinvolgimento dell'Inter Il fatto che il nome di due arbitri, Colombo e Doveri, sia stato reso noto dimos x.com