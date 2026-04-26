Casa da sogno in vendita a Verona villa Liberty vista Adige

Una villa Liberty situata nel centro di Verona è stata messa in vendita da Sotheby's al prezzo di 4.500.000 euro. La proprietà copre una superficie di 840 metri quadrati e dispone di sei camere da letto e sei bagni. La vista sull'Adige è una delle caratteristiche principali dell'immobile, che si distingue per lo stile architettonico. La casa si trova in una zona centrale della città.

Sotheby's mette in vendita una vera casa da sogno in centro a Verona, prezzo4.500.000 €, 6 camere, 6 bagni, 840 mq. con giardino storico, torretta, ampi saloni.In zona di San Zeno, a pochi passi da Piazza Bra, dall'Arena e dalle principali attrazioni cittadine, sorge questa straordinaria villa.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Villa d’Este, un sogno in vendita per due milioni e mezzo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serena Rossi e la casa da sogno a Roma sud: la veranda con vista sulla Piramide, il salone luminoso, la cucina intima; Il sogno americano di casa; Serena Rossi e la casa da sogno a Roma sud: la veranda con vista sulla Piramide e il salone luminoso; David Beckham, la casa da 40 milioni (con passaggio segreto) a Londra, la villa sulla baia a Biscayne e l'attico da sogno nel cuore di... Case da sogno a Treviso: in vendita per oltre 2,5 milioni di euroCon 2.650.000 € si può godere di 6 camere da letto, 4 bagni e un esterno che è una meraviglia. trevisotoday.it Casa Stella, luce e architettura si fondono in un sogno mediterraneoNel cuore della Sardegna, incastonata tra le rocce millenarie e la macchia mediterranea, sorge Casa Stella: una villa da sogno ispirata alla filosofia delle case paesaggio, che fonde arte, natura e ... dilei.it Ciao a tutti. Sono una ragazza, sola, che sta cercando casa da acquistare a Roma. Ho visto un appartamento che mi piace molto nei pressi di piazza Sabaudia. Non avendo mai vissuto nel quartiere, volevo chiedervi se questa fosse una buona zona dove acq - facebook.com facebook