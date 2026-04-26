Carta d' identità elettronica a Sezze arrivano due giorni di open day

Il Comune di Sezze ha annunciato due giornate di open day dedicate al rilascio delle carte d'identità elettroniche. Durante queste sessioni, i cittadini potranno recarsi presso gli uffici comunali per ottenere o aggiornare il documento. L'iniziativa mira a facilitare l'accesso al servizio e a ridurre i tempi di attesa. Le date e le modalità di partecipazione saranno comunicate prossimamente.

Sono diversi gli open day programmati dal Comune di Sezze per potenziare il servizio di rilascio delle carte d’identità elettroniche. Aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe, dunque, per permettere ai cittadini sprovvisti di richiedere il proprio documento. Le attuali carte di identità.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Sezze, open day carte d’identità elettroniche: da maggio gli appuntamenti speciali per il rilascio della carta di identità elettronicaABBONATI A DAYITALIANEWS Con l’avvicinarsi della scadenza fissata a livello nazionale per i documenti cartacei, il Comune di Sezze rafforza il... Carta d’identità elettronica, open day per la semplificazioneA Medicina proseguono gli open day dedicati alla Carta d’identità elettronica: il Comune promuove, anche per il mese di aprile, nuovi open day... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Come recuperare il PUK della Carta di Identità Elettronica (CIE); Notizie - Avviso - Open Day Carta d'Identità Elettronica (CIE) - 18 aprile 2026; Rilascio CIE, stop alle prenotazioni per il mese di Aprile; Sito Istituzionale | CIE, open day 26 aprile. Carta d'identità elettronica, a Sezze arrivano due giorni di open daySono diversi gli open day programmati dal Comune di Sezze per potenziare il servizio di rilascio delle carte d’identità elettroniche. Aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe, dunque, per permette ... latinatoday.it Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma 25 e 26 aprileNuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Previste le aperture straordinarie ... funweek.it Con la Carta del Docente si possono acquistare strumenti musicali; ma la possibilità è vincolata ai docenti di musica Non credo. - facebook.com facebook La carta Taruffi. Ritratto del braccio destro e sinistro di Elly Schlein, faticatore del campo largo e capitano del fortino dem minacciato dalle primarie. L'articolo di Marianna Rizzini è sul Foglio del weekend x.com