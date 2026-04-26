Caro gasolio stangata da 30 milioni per i tir in Fvg

Il caro gasolio sta causando una spesa supplementare di circa 30 milioni di euro alle aziende di trasporto nella regione. Secondo l’Ufficio studi della Cgia, il conflitto in Medio Oriente ha portato il prezzo del diesel a una media di 2 euro al litro, con un aumento del 20 per cento rispetto al passato. La situazione ha effetti diretti sui costi operativi delle imprese di trasporto della zona.

Pesa 30 milioni di euro il caro gasolio per le aziende di trasporto della regione. Come riporta Telefriuli, secondo l’Ufficio studi della Cgia, il conflitto in medio oriente ha fatto rincarare il diesel a 2 euro al litro in media, con un aumento del 20 per cento, generando in tutto il paese un.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Dal caro gasolio stangata da 2400 euro per ogni Tir. L’allarme dell’autotrasporto anconetanoANCONA - Il conflitto in Iran sta scatenando un’ondata di rincari dei carburanti, che mette a rischio la tenuta di migliaia di imprese... Conflitto in Iran, allarme di Cna Fita: "Dal caro gasolio stangata da 2.400 euro per ogni Tir"Così Cna Fita: "Il peso della crisi energetica internazionale non può essere scaricato interamente sulle spalle degli autotrasportatori" Il conflitto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caro gasolio, stangata da 180 milioni tra Veneto e FVG; Caro-carburanti, Codacons: stangata da 1,4 mld sui ponti di primavera; Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio; Gasolio alle stelle, stangata da 150 milioni. Caro gasolio, stangata da 30 milioni per i tir in FvgSecondo l’Ufficio studi della Cgia, il conflitto in medio oriente ha fatto rincarare il diesel a 2 euro al litro in media, con un aumento del 20 per cento. (+20%), generando in tutto il paese un costo ... triesteprima.it Caro carburanti, Cgia: Da inizio guerra, diesel aumentato del 20 per cento | Codacons: Stangata da 1,4 miliardi sui ponti primaveriliL'autotrasporto merci il settore piu colpito con extra costi pari a 1,5 miliardi. Circa 95 milioni gli spostamenti tra il 25 aprile e l'1 maggio ... tgcom24.mediaset.it CARO CARBURANTE: LA MAGGIORANZA VOLTA LE SPALLE AI VALDOSTANI Mentre il gasolio sfonda quota 2,179 €/L, la maggioranza boccia il nostro "Pacchetto Anti-Crisi". Un "no" incomprensibile che colpisce direttamente le tasche dei cittadini. Cosa - facebook.com facebook