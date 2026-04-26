L’attore che ha interpretato il Dottore in passato ha espresso il suo supporto ai nuovi attori scelti per la serie, sottolineando che la rappresentazione nel franchise deve rispecchiare il mondo attuale. Ha commentato le polemiche legate alle recenti decisioni di casting, affermando che queste scelte sono in linea con l’obiettivo di aggiornare e riflettere le realtà contemporanee nello show.

? Cosa sapere Peter Capaldi difende Jodie Whittaker e Ncuti Gatwa dalle critiche sul casting di Doctor Who.. L'attore sostiene che la serie debba riflettere la realtà sociale del periodo attuale.. Capaldi interviene sulle polemiche legate al casting di Doctor Who, respingendo con fermezza le critiche rivolte a Whittaker e Gatwa sulla base di una visione della serie come riflesso del proprio tempo. L’attore che ha interpretato il Signore del Tempo tra il 2013 e il 2017 ha espresso un giudizio netto riguardo alle reazioni negative che hanno colpito i suoi successori. Durante un recente colloquio con London, l’interprete ha sottolineato come lo show britannico rappresenti la realtà dell’epoca in cui vive, pur ammettendo che la produzione sia diventata talvolta eccessivamente rilevante o monumentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capaldi difende i successori: “Doctor Who deve riflettere il presente

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Doctor Who, Peter Capaldi e le critiche: "Non capisco perché la gente la prenda così sul serio"L'ex interprete del Signore del Tempo ha commentato gli attacchi rivolti allo show britannico a causa delle scelte effettuate durante il casting.

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