Doctor Who Peter Capaldi e le critiche | Non capisco perché la gente la prenda così sul serio

L’attore che ha interpretato il ruolo del Signore del Tempo ha commentato le critiche rivolte allo show britannico, in particolare riguardo alle decisioni prese durante il casting. Ha dichiarato di non capire perché alcune persone prendano così sul serio le polemiche, aggiungendo che non vede motivo di un’attenzione eccessiva. Le sue parole arrivano dopo alcuni attacchi pubblici nei confronti della serie televisiva.

L'ex interprete del Signore del Tempo ha commentato gli attacchi rivolti allo show britannico a causa delle scelte effettuate durante il casting. Peter Capaldi è stato il protagonista di Doctor Who dal 2013 al 2017 e, in una nuova intervista, ha commentato le critiche rivolte ai suoi 'eredi' Jodie Whittaker e Ncuti Gatwa. Il casting dello show britannico, negli ultimi anni, è stato infatti al centro di numerose polemiche dopo la scelta di affidare l'iconico personaggio a una donna e a un attore nero apertamente queer. I commenti di Capaldi alle critiche rivolte a Doctor Who Rispondendo alle domande di The Times of London, Peter Capaldi ha parlato delle reazioni negative di alcuni fan di Doctor Who ricordando: "La serie riflette la .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Doctor Who, Peter Capaldi e le critiche: "Non capisco perché la gente la prenda così sul serio" Notizie correlate Chappel Roan difende il topless ai Grammy 2026: “Non capisco perché la gente si scandalizza"La cantante si è presentata sul red carpet dell'ultima cerimonia di premiazione con un vestito che lasciava poco all'immaginazione, esibendo un vero... Leggi anche: Collovati sul derby: «Non capisco le critiche ad Allegri, ma lo Scudetto è già assegnato. Sulla comunicazione di Chivu» Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Criminal record, se inglese lo spy-thriller ha più valore; TV. Torna LOL alla VI stagione. ‘Doctor Who’ Star Peter Capaldi Responds to Online Backlash to Jodie Whittaker and Ncuti Gatwa Castings: ‘I Don’t Know Why People Take it So Seriously’Peter Capaldi, who starred as the Twelfth Doctor in Doctor Who from 2013 to 2017, recently told The Times of London that he doesn’t understand why some people take the show so seriously when ... au.lifestyle.yahoo.com Peter Capaldi Calls Out 'Doctor Who' Fan Criticism of Whittaker, Gatwa: 'People Take It So Seriously'Doctor Who may have inspired a legion of fans who live and die by the series, but former star Peter Capaldi isn't quite as obsessed as some of them. In an interview published Saturday, Capaldi told ... msn.com Recensione di Oba, spoilerini qui e là. #doctorwhoitalianfanclub #torchwood Gwen Cooper si alza ogni mattina con la consapevolezza di essere la protagonista della sua storia. "Ma il protagonista è Jack!" Oppure "Ma Torchwood è una serie corale!" Potreste - facebook.com facebook