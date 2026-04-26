La prima edizione di Canzonissima si è conclusa con la finale trasmessa sabato 25 aprile, dedicata al tema Il successo del cuore. Durante l’ultimo appuntamento, Milly Carlucci è stata valutata con un punteggio di 9, mentre i concorrenti Bravi e Gassman hanno ricevuto un 4. Le pagelle sono state rese note al termine della serata, offrendo un quadro delle performance degli artisti sul palco.

Si chiude il sipario su questa prima edizione di Canzonissima, che per l’ultima puntata, in onda sabato 25 aprile, ha scelto come tema Il successo del cuore. Una puntata che ci ha regalato come sempre grandi emozioni – basti pensare all’esibizione di Arisa e di Riccardo Cocciante – ma anche momenti divertentissimi, tra l'(auto)ironia di Simona Izzo e la performance di Elio e le Storie Tese. Non sono mancati anche i flop, com’è normale che sia: ecco i momenti più belli e gli scivoloni della finale. Canzonissima, un format che funziona. Voto: 9. Quando la rivisitazione di Canzonissima ha preso il via tutti temevano per la concorrenza diretta con Amici di Maria De Filippi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Canzonissima, le pagelle della finale: Milly Carlucci eccezionale (9), Bravi e Gassman bocciati (4)

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