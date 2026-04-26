Canzonissima cresce ma dominano gli Amici Sempre bene Don Camillo
Il sabato sera televisivo vede la finale di Canzonissima su Rai1, condotta da Milly Carlucci, con una media di circa 2 milioni di spettatori. La trasmissione registra un aumento rispetto alle settimane precedenti, ma si trova ancora sotto gli ascolti degli Amici, che continuano a dominare la fascia. Don Camillo si mantiene stabile e continua a raccogliere un buon riscontro di pubblico.
Testo Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 la finale di Canzonissima con Milly Carlucci conquistare una media di 2.155.000 spettatori pari al 18.3%, in crescita. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi vince comunque la serata con una media di 2.881.000 spettatori pari a uno share del 21.8% (Buonanotte: 1.256.000 - 20.8%). Su Rai2 il telefilm The Rookie sigla 551.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 il film Kung Fu Panda segna 672.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Berlinguer – La grande ambizione ottiene 691.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 il film Don Camillo monsignore ma non troppo registra 1.005.000 spettatori (7.1%). Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini vola a 1.🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie correlate
ASCOLTI TV 4 APRILE 2026: AMICI, CANZONISSIMA, L’ETERNO DON CAMILLOASCOLTI TV 4 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 4 aprile 2026 con Canzonissima su Rai1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5.
Canzonissima soccombe ancora ad Amici. Buon ritorno per Don CamilloGli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Canzonissima condotto da Milly Carlucci - con la vittoria di Arisa e della sua canzone La notte -...