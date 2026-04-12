Nel prime time di sabato, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci si è piazzato dietro ad Amici, che rimane il favorito tra gli spettatori. La puntata di Canzonissima ha visto la vittoria di Arisa con il brano La notte, raccogliendo una media di circa 2 milioni di spettatori. Un buon ritorno per il ritorno del varietà dopo alcune settimane di assenza.

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Canzonissima condotto da Milly Carlucci - con la vittoria di Arisa e della sua canzone La notte - siglare una media di 2.206.000 spettatori pari al 17.4%, mentre su Canale5 Amici di Maria De Filippi domina ancora una volta la prima serata con una media di 3.248.000 spettatori pari a uno share del 23.1%. Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini registra 1.338.000 spettatori pari al 7.5% nella prima parte, terzo programma più visto in prime time, e 758.000 spettatori pari al 5.3% nel segmento In Altre Parole. Ancora. Su Rai2 la serie Morgane – Detective Geniale, giunta alla quinta stagione, è vista da 859.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Canzonissima soccombe ancora ad Amici. Buon ritorno per Don Camillo

ASCOLTI TV 4 APRILE 2026: AMICI, CANZONISSIMA, L’ETERNO DON CAMILLOASCOLTI TV 4 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 4 aprile 2026 con Canzonissima su Rai1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

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