Cantieri i principali lavori della settimana

Questa settimana sono stati realizzati alcuni interventi nelle strade della città. In via Cosimo Il Vecchio è stato completato un nuovo tratto di marciapiede, mentre in via De Nicola sono stati effettuati lavori di riasfaltatura durante le ore notturne. Le operazioni hanno coinvolto gli interventi di miglioramento della viabilità e delle condizioni delle superfici stradali.

Un nuovo tratto di marciapiede in via Cosimo Il Vecchio e la riasfaltatura notturna in via De Nicola. Sono questi i principali interventi della prossima settimana. Per quanto riguarda via Cosimo Il Vecchio verrà realizzata la prosecuzione del marciapiede fino a raggiungere l’ingresso dell’ISPRO.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Pompei apre i cantieri al pubblico: da Civita Giuliana alla Villa dei Misteri Notizie correlate Lavori stradali, ecco i principali cantieri della settimanaProcedono i lavori di Publiacqua nella zona di via Palagio degli Spini per la posa delle nuove condutture idrica e fognaria nell’ambito della... Cantieri e viabilità, i principali lavori stradali della settimanaLavori notturni in viale XI Agosto, piazza Alberti e viale Pieraccini, nuovi allacci alla rete idrica in via della Pescaia e via Poccetti Lavori... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cantieri in città dal 24 al 30 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso; Lavori Brt, nel quartiere Japigia scatta la fase finale: ultimi cantieri per la 'linea rossa'; Cantieri ad Altavilla Vicentina: il sindaco Zatton fa il punto sui lavori; Cantieri dell’Alta Velocità a Verona Ovest, iniziano i lavori per la Strada di Gronda. Cantieri, i principali lavori della settimanaUn nuovo tratto di marciapiede in via Cosimo Il Vecchio e la riasfaltatura notturna in via De Nicola. Sono questi i principali interventi della prossima settimana. Per quanto riguarda via Cosimo Il Ve ... firenzetoday.it Brugherio, un’estate di cantieri: al via i lavori tra Kennedy, Marsala, viale Lombardia e MoncuccoNei prossimi giorni iniziano i lavori che modificheranno la viabilità tra Kennedy, Marsala e viale Lombardia, con cantieri fino al 2027. Previsti nuove rotatorie, piste ciclabili e il rifacimento comp ... mbnews.it Pnrr, Oristano vede il traguardo: «Cantieri verso la chiusura» x.com Tra frecciatine dei colleghi di giunta “più poveri” e durissime condanne delle opposizioni – che denunciano le ingenti risorse ancora bloccate per la cabinovia, i cantieri Pnrr «in ritardo» e i ricorsi legali pendenti, che da soli rischiano di pesare 20 milioni – il res - facebook.com facebook