Lavori stradali ecco i principali cantieri della settimana

Publiacqua sta lavorando nella zona di via Palagio degli Spini per installare nuove tubature, a causa della costruzione del nuovo svincolo autostradale A11 a Peretola. La riparazione delle condutture interessa una vasta area e coinvolge anche il ripristino della carreggiata. La strada rimane chiusa durante le operazioni più intensive, creando disagi agli automobilisti e ai residenti della zona.

Procedono i lavori di Publiacqua nella zona di via Palagio degli Spini per la posa delle nuove condutture idrica e fognaria nell'ambito della realizzazione del nuovo svincolo autostradale A11 a Peretola. Da venerdì 20 febbraio al via una nuova fase della cantierizzazione che interesserà via Piantanida. Fino al 14 marzo saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta da via Palagio degli Spini in direzione del numero civico 23. In via del Romitino-via Lanzi-largo Cantù, inizieranno lunedì 16 febbraio i lavori di adeguamento del percorso pedonale. L'intervento è articolato in fasi successive e andrà avanti fino al 31 maggio.