La coppia composta da Sandrucci e Biagini ha vinto anche nella gara di 5 km di fondo nel K2 under 23, confermando il successo precedente. La squadra della Canottieri Comunali Firenze si mantiene in testa, con risultati positivi in diverse competizioni recenti. La loro partecipazione si inserisce in un periodo di ottimi risultati per la società, che continua a ottenere riconoscimenti a livello nazionale.

La Canottieri Comunali Firenze naviga sulla cresta dell’onda: a distanza di poco più di un mese dal titolo italiano di canoa maratona vinto a San Giorgio di Nogaro (Udine) dal K2 under 23 di Michele Sandrucci e Andrea Biagini, è salita di nuovo sul gradino più alto del podio a Sabaudia con gli stessi due biancorossi che questa volta si sono imposti – ancora in K2 under 23 – ai Tricolori di fondo sulla distanza del 5 mila metri. Risultato, questo, che conferma il valore degli atleti della squadra di acqua piatta allenati dallo storico allenatore Marco Guazzini. Sulle acque di Sabaudia si sono sfidati infatti i migliori pagaiatori della disciplina che ha visto al via 724 atleti in rappresentanza di 83 e società, per un totale di 807 equipaggi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Canoa - La coppia formata da Sandrucci e Biagini vince ancora: stavolta anche nella 5km di fondo nel K2 under 23. Comunali sulla cresta di un’onda tricolore

Notizie correlate

Instagram, la strategia segreta degli influencer: ecco cosa postare per rimanere sempre sulla cresta dell’ondaCosa postare per rimanere sempre sulla cresta dell’onda su Instagram: la strategia segreta degli influencer.

Laura Pirovano trionfa ancora in Val di Fassa: vince un’altra discesa, stavolta per un centesimoLaura Pirovano non era mai riuscita a vincere in Coppa del Mondo, in due giorni ha ottenuto due successi consecutivi, entrambi in discesa libera in...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Canoa, Dal Bianco protagonista ai Campionati italiani di fondo; Canoa - La coppia formata da Sandrucci e Biagini vince ancora: stavolta anche nella 5km di fondo nel K2 under 23. Comunali sulla cresta di un’onda tricolore.

Canoeing - Sandrucci and Biagini win again, this time also in the 5km cross-country race in the K2 Under-23 category. The local elections are riding the crest of an Italian wave.Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net