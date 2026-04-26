La strada che collega Via Tor Pisana a Via Porta Lecce, che costeggia il canale Patri, rimarrà chiusa al traffico fino alla fine di giugno. La chiusura riguarda tutta la tratta e si protrarrà per diversi mesi, impedendo il transito di veicoli. La riapertura è prevista solo a partire dalla fine del prossimo mese di giugno.

Ci sarà da aspettare ancora fino alla fine di giugno per poter rivedere aperta la strada che collega Via Tor Pisana a Via Porta Lecce e costeggia il canale Patri. Questo quanto è emerso nella commissione Lavori Pubblici, presieduta da Raffaele De Maria, che ha visto la presenza dell'assessore al ramo, Cosimo Elmo. La strada Chiusa ormai dall’autunno scorso, è una delle principali direttrici tra la periferia e il centro: il traffico è ora diretto tutto verso via Nazario Sauro, con non poche difficoltà visti anche i lavori in corso per il progetto Pinqua (il quartiere universitario). A più ampio spettro questo progetto sul Patri, che non è seguito direttamente dal Comune in quanto di competenza del consorzio Arneo, è stato finanziato con circa 4.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Canale Patri, stop al traffico fino a giugno

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