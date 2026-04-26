Calciopoli 2 – Perché non è più solo una questione di tifo

Recentemente, sono emersi nuovi sviluppi nei procedimenti legali legati a Calciopoli, con indagini che coinvolgono diverse società e dirigenti sportivi. Le accuse riguardano presunte irregolarità e manipolazioni nelle partite, portando a sanzioni e procedimenti giudiziari. Le inchieste proseguono, con udienze e analisi di documenti, mentre i processi sono ancora in corso e i dettagli vengono resi noti attraverso atti ufficiali.

C’è un momento, nella vita di ogni tifoso, in cui ti accorgi che non stai più guardando una partita: stai guardando un’illusione. E quando esplode un’inchiesta come quella che coinvolge Rocchi, il VAR, i vertici arbitrali, ti rendi conto che il problema non è un rigore dato o non dato. Il problema è la fiducia. Perché se davvero — come ipotizzano gli inquirenti — un designatore può bussare al vetro della sala VAR e orientare una decisione, allora il risultato non è più sport. È sceneggiatura. E tu, tifoso, che fai? Continui a crederci? Continui a farti prendere in giro? La ferita che si riapre Calciopoli non è mai finita. L’abbiamo solo messa in un cassetto, sperando che la tecnologia avrebbe risolto tutto.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Calciopoli 2 – Perché non è più solo una questione di tifo Notizie correlate Allenarsi a 50 anni all’aria aperta: perché non è solo una questione di movimentoCare lettrici, l’articolo di oggi nasce da una scena molto semplice, che probabilmente conoscete bene anche voi. Verso Milan-Inter: il derby è sempre una questione di tifo (anche in campo)Si avvicina sempre di più Milan-Inter, derby che – in caso di vittoria nerazzurra – avvicinerebbe in maniera importante gli uomini di Cristian Chivu... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Arbitri graditi all’Inter, Rocchi indagato si autosospende. L’inchiesta che fa tremare la Serie A; Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo; Calciopoli 2, lo spettro: Rocchi sceglieva arbitri graditi all’inter. Calciopoli-2, nuove veritàCalciopoli-2: il processo Telecom di Milano entra ufficialmente nel maxi-filone di Napoli. I pm Narducci e Cipriani infatti hanno acquisito l'intervista esclusiva di Giuliano Tavaroli a Repubblica ... repubblica.it DE GREGORIO: “NEL 2006 OCCASIONE PERSA, IL SISTEMA NON SI È RIFORMATO” A vent’anni da Calciopoli, tornano parole che pesano. Eduardo De Gregorio, giudice che assolse Gianluca Rocchi nel filone Napoli, interviene a Repubblica dopo l’avviso - facebook.com facebook Vaciago: «È tutto maledettamente simile, per certi versi identico al 2006. Esattamente vent’anni dopo. Come si fa a non pensare a una nuova Calciopoli, con un designatore accusato di scegliere arbitri graditi all’Inter» x.com