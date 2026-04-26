Davide Frattesi lascerà l'Inter in estate, secondo le ultime notizie di mercato. La decisione è stata presa e il centrocampista potrebbe restare in Serie A, con alcuni club interessati al suo acquisto. La separazione tra il giocatore e la società nerazzurra sembra ormai definitiva, e il suo futuro si deciderà nelle prossime settimane. Nessuna conferma su quale squadra possa accoglierlo, ma le trattative sono in corso.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Inter: Frattesi lascerà i nerazzurri in estate! Decisione presa, ma può rimanere in Serie A. Quali club possono prenderlo

L’INTER AGISCE RAPIDAMENTE DOPO A PERDITA DI CANCELO! AFFARE IN SERIE A. + LEADER PRONTO AL RITORNO

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