calcio prima categoria biassono vuol far festa contro la dominante

Domenica decisiva nel campionato di Prima Categoria per il Biassono, che affronta La Dominante sul campo di Monza. Se ottiene un pareggio, il team conquista il titolo e torna in Promozione dopo un anno. La partita si svolge in via Ramazzotti, con il Biassono determinato a portare a casa il risultato che potrebbe significare la promozione. La squadra si prepara a questa sfida con l’obiettivo di ottenere il risultato necessario.

È la grande domenica del Biassono che con un pareggio a Monza sul campo di via Ramazzotti contro La Dominante vincerebbe il campionato e a distanza di appena un anno farebbe il suo ritorno in Promozione. Anche una sconfitta e una concomitante vittoria del Centro Schiaffino non sarebbe una tragedia per i colori rossoblù visto che anche in questo caso si giocherebbe nel prossimo weekend lo spareggio tra le due contendenti. A 90 minuti dal traguardo infatti la squadra di Marangi mantiene tre punti di vantaggio sull’undici di Paderno Dugnano crollato nelle ultime tre giornate in cui ha totalizzato 0 punti agevolando la rimonta dei brianzoli che si preparano a gustare la grande festa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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