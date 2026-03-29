Cairese-Imperia | gol lampo di Spatari salvezza in bilico

Nella partita tra Cairese e Imperia giocata domenica 29 marzo 2026 allo stadio Brin, il primo tempo si è aperto con un gol di Spatari al secondo minuto, che ha dato subito vantaggio alla squadra locale. La gara si è svolta senza ulteriori reti fino alla fine, mantenendo in equilibrio la situazione in classifica delle due formazioni.

La partita tra Cairese e Imperia, disputata domenica 29 marzo 2026 allo stadio Brin di Cairo Montenotte, ha la squadra gialloblù prendere il comando con un gol al secondo minuto segnato da Spatari. In una sfida decisiva per la salvezza, dove entrambe le formazioni si trovano a rischio playout, l’Imperia ha faticato a reagire nonostante alcune occasioni create in situazioni di calcio piazzato. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 1-0, lasciando aperta la questione del risultato finale mentre la gara prosegue. L’esplosione iniziale e la reazione difensiva. Lo scontro si è sbloccato quasi immediatamente, quando un cross generò una mischia nell’area ospite che permise a Spatari di deviare in rete un pallone vagante, portando la Cairese in vantaggio fin dal secondo minuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cairese-Imperia: gol lampo di Spatari, salvezza in bilico Articoli correlati Derby Calabrese: Playoff e Salvezza in Bilico, Catanzaro-Rende sfidaCalabria Basket: Il Derby Infuoca la Corsa ai Playoff e Accende la Battaglia per la Salvezza Il Pala Pulerá di Catanzaro si prepara ad accogliere un... Vigor Lamezia: Rettura si dimette, la salvezza in bilicoLa guida della Vigor Lamezia ha subito un brusco cambiamento di rotta con le dimissioni del presidente Salvatore Rettura, evento annunciato... Altri aggiornamenti su Cairese Imperia gol lampo di Spatari... Serie D, Cairese – Imperia LIVE: match da ulteriore slancio salvezzaLe formazioni di Floris e Riolfo sono alla ricerca di punti importanti per l'obbiettivo del mantenimento della categoria ... ivg.it Imperia-Cairese finisce 1-0. Decisivo il gol di Conti all’ultimo minutoImperia – Tre punti d’oro per l’Imperia, nel recupero allo stadio Ciccione ha superato per 1-0 la Cairese grazie a una rete al 90’ di Giordano Conti, al termine di un match molto combattuto. I ... ilsecoloxix.it