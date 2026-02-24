Un uomo è morto a Domaso dopo essersi allontanato dall’ospedale, probabilmente a causa di problemi di salute mentali. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra i familiari, che avevano cercato di rintracciarlo senza successo. Dopo settimane di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato in un’area isolata vicino al lago. La sua scomparsa aveva lasciato molti incertezza, alimentando il timore di un incidente o di un gesto sconsiderato.

COSIO VALTELLINO A distanza di oltre un mese, le speranze che avesse potuto trovare riparo in qualche casolare disabitato nella campagna dell’Alto Lario o della Bassa Valle si erano via via spente. Sempre più difficile pensare di trovare ancora in vita Eugenio Gusmeroli, l’uomo di 68 anni residente a Cosio Valtellino letteralmente scomparso nel nulla la sera del 15 gennaio scorso, quando si era allontanato dal Pronto soccorso dell’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona dove era giunto nel tardo pomeriggio in ambulanza perché feritosi cadendo a terra, poco distante dalla sua abitazione. Alcuni filmati delle telecamere lo avevano immortalato uscire dal nosocomio – tra l’altro in camicia soltanto – e passare davanti all’hotel Regina, a Domaso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ritrovato a Milano Diego: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato a Milano Diego, il 14enne scomparso otto giorni fa da San Giovanni Lupatoto.

Argomenti correlati

Giallo finisce in tragedia. Si era allontanato dall’ospedale. Ritrovato cadavere a Domaso; Auto abbatte il muretto e finisce nel fossato: ventenne muore nella trappola d’acqua. Chi era la vittima; Tragedia a Bitonto, auto finisce fuori strada: muore ragazza di 21 anni. Qualche ora prima un altro incidente; Furto in villa finisce in tragedia, ladro si ferisce nella fuga e muore dissanguato.

Terralba, il giallo finisce in tragedia: trovato morto il 27enne scomparsoNon ha lasciato biglietti. Almeno, così sembrerebbe. Si è impiccato a un albero a poca distanza dalla strada che da Terralba, partendo da via Neapolis, porta a Marceddì. È lì che questo pomeriggio, ... unionesarda.it

Cagliari e Lazio non si fanno male: finisce senza reti all’Unipol Domus, i biancocelesti non sono riusciti ad approfittare della superiorità numerica nel finale (espulso Yerry Mina per doppio giallo) - facebook.com facebook

Cagliari-Lazio finisce a reti inviolate. Un punto a testa per le squadre di Pisacane e Sarri, giusto per quello che si è visto in campo. Annullato per fuorigioco un gol a Palestra nella ripresa, mentre nel finale i sardi rimangono in 10 per il secondo giallo a Mina: su x.com